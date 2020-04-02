РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 2 апр. До конца июня этого года в городском округе Дзержинский планируют завершить первый этап работ по засыпке карьера ЗИЛ, сообщила глава муниципалитета Людмила Иванова.

В четверг Иванова ответила на вопросы жителей в прямом эфире телеканала «Угреша». Зрительница спросила, чем засыпают карьер ЗИЛ и когда завершится благоустройство.

«Первый этап, если мы поборем ситуацию с коронавирусом, завершится в мае-июне. Засыпка не ведется строительными отходами, а чистым грунтом», - сказала Иванова.

Она отметила, что второй этап данных работ продлится как минимум до 2022 года.