РИАМО - 2 апр. Ежедневно ведущие сотрудники центра содействия строительству при правительстве Московской области в 15:00 будут выходить в прямые эфиры в аккаyнте @cssmosreg в Instagram, там они будут отвечать на вопросы подписчиков, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«Эфиры будут полезны представителям округов, проектировщикам, застройщикам, техническим разработчикам, потенциальным застройщикам и всем, кто хочет открыть и построить бизнес в Подмосковье», - говорится в сообщении.

Пользователи смогут писать вопросы в чат во время прямого эфира в Instagram ЦСС или в комментарии под анонсирующими постами.

Центр содействия строительству при правительстве Московской области был создан в 2017 году. Это первый проектный офис на территории Российской Федерации, единая площадка, на которой работают сотрудники 12 органов исполнительной власти и 11 организаций.

За два года работы центра на 26% сокращены сроки выхода проектов на стройку, значительно сократилось количество отказов по услугам и просрочек по услугам.