РИАМО - 2 апр. В марте научно-методический совет при московском департаменте культурного наследия одобрил разработанную специалистами концепцию реставрации археологических объектов в музее-заповеднике «Царицыно», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Было принято решение о консервации, реставрации и приспособлении к современному использованию выявленных объектов археологического наследия «Большой Кавалерский корпус, 1779-1794 годы» и «Камер-юнфарский корпус, 1779-1794 годы».

«Руины двух корпусов в парке «Царицыно» давно нуждаются в проведении комплексной реставрации. Необходимо восстановить утраченные и руинированные кладки, расчистить все элементы, укрепить специальными составами, заделать трещины, пропитать и законсервировать», – рассказал руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Емельянов подчеркнул, что данные меры позволят сохранить уникальные археологические памятники на долгие годы для всех посетителей. По его словам, работа предстоит масштабная, так как суммарная площадь двух корпусов составляет почти 2,5 тысячи квадратных метров.

«Работы могут быть начаты после согласования конечного проекта реставрации в Мосгорнаследии, а также получения от ведомства официального разрешения на их проведение. Все этапы реставрации пройдут под контролем департамента», – резюмировал Емельянов.

Концепцию реставрации дворцовых руин разработали на основе проведенных ранее археологических исследований кладок основания утраченных корпусов архитектора Василия Баженова.

Члены научно-методического совета высказали ряд предположений и дополнений, которые предстоит учесть авторам проекта.