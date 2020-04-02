РИАМО - 2 апр. В Московской области заработал онлайн-сервис «Кадастровому инженеру», который позволяет получить информацию об ограничениях формируемых земельных участков, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья.

«Мособлархитектурой совместно с ГБУ МО «Мособлгеотрест» реализован новый онлайн-сервис для кадастровых инженеров и жителей Московской области, посредством которого можно узнать актуальную информацию по земельному участку, находящемуся на стадии формирования или изменения, и еще не внесенному в ЕГРН», - говорится в сообщении.

В онлайн-сервисе, имея координаты планируемого участка, можно получить информацию о пересечениях его границ с другими земельными участками, внесенными в ЕГРН, границами населенных пунктов и территориальных зон, зонами с особыми условиями использования территории, то есть – о градостроительных ограничениях, а также о видах его разрешенного использования в соответствии с утвержденными правилами землепользования и застройки.

Председатель Мособлархитектуры Владислав Гордиенко отметил, что сервис реализован для удобства специалистов, жителей и представителей бизнеса, которые могут онлайн оперативно проверить принципиальные ограничения, не позволяющие образовать новый земельный участок.

«Соответственно, данный ресурс позволит сократить время и трудозатраты при работе над формированием земельных участков, снизить расходы на доработку схем расположения земельных участков и сократить количество отказов по госуслугам в этой сфере», - добавил он.

Онлайн-сервис доступен на сайте, а также на региональном портале государственных и муниципальных услуг Московской области.

Чтобы получить сведения о земельном участке, достаточно загрузить файл с координатами, воспользовавшись загрузчиком онлайн-сервиса. Справочная информация будет отражена в открывшемся окне.

Для загрузки координат предусмотрено несколько форматов файлов (GeoJSON, CSV, XML и так далее), что не ограничивает кадастровых инженеров в способе получения координат. Получить информацию можно по участку площадью до 20 гектар.

Также реализована возможность выгрузить координаты пересечения загруженного участка с территориальными зонами. Получение координат пересечений позволит кадастровым инженерам оперативно и более точно вносить необходимые корректировки в формируемые земельные участки.