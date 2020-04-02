РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 2 апр. В подмосковном Дзержинском в предстоящие выходные будут патрулировать территорию из-за режима повышенной пожарной опасности, сообщила глава городского округа Людмила Иванова.

В четверг Иванова ответила на вопросы жителей в прямом эфире телеканала «Угреша».

«Введен режим повышенной пожарной опасности. Разводить костры нельзя. В выходные будут патрулировать территорию и штрафовать нарушителей», - сказала Иванова.

Она поблагодарила полицию за помощь в разъяснительной работе по данному вопросу.

«Люди до конца не понимают ту непростую ситуацию, что есть сейчас. Мы разговаривали с теми, кто делал шашлыки, они не понимают всей серьезности. Необходимо соблюдать самоизоляцию», - уточнила Иванова.

Она попросила жителей округа не покидать, по возможности, город и не гулять на улицах в рамках мероприятий по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.