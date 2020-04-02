РИАМО - 2 апр. Складской комплекс площадью 35 тысяч квадратных метров ввели в эксплуатацию в городском округе Долгопрудный, уже выдано соответствующее разрешение, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«Складской комплекс в Долгопрудном входит в состав склада для хранения товаров народного потребления и административно-офисного здания. Площадь здания составляет 35 тысяч квадратных метров», – рассказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Общий объем инвестиций в проект составил 1,2 миллиона рублей. На данном объекте создадут 450 рабочих мест.

Проект находился на сопровождении центра содействия строительству при правительстве Московской области. Застройщиком является ИП Терехин.