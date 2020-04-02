РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 апр. Красногорский филиал Музея Победы запустил международный поэтический марафон в режиме онлайн, говорится в сообщении информационного центра музея.

«Международный поэтический марафон «75 строф о войне…» запустил Красногорский филиал Музея Победы. Флешмоб проходит онлайн в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении.

Отмечается, что ролики размещают на странице музея в соцсети Facebook.

«Акция призвана еще раз напомнить о героической странице истории нашей Родины, хоть на несколько минут дать почувствовать дух того времени и передать это ощущение слушателям. Пропуская через себя строки военных авторов или создавая свои произведения, взрослые и дети не просто читают стихи, а вживаются в роль», - добавляется в материале.

Присоединиться к акции «75 строф о войне…» может любой желающий независимо от возраста.

«Записывайте свое любимое стихотворение о Великой Отечественной войне и присылайте на почту музея (mmna@cmvov.ru – ред.). Более подробная информация - на официальном сайте Красногорского филиала Музея Победы», - заключается в материале.

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