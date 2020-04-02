РИАМО - 2 апр. Продюсер Яна Рудковская одобрила решение бизнесвумен Оксаны Самойловой подать на развод с рэпером Джиганом, который является отцом ее четверых детей, сообщает Газета.ru.

Рудковская отправила несколько положительных смайлов под постом Самойловой в Instagram, таким образом отреагировав на решение предпринимательницы. Также ее поддержала и дизайнер Белла Потемкина.

«Восхищаемся. Счастья вам огромного», — написала Потемкина в комментариях.

Менее, чем два месяца назад Самойлова родила четвертого ребенка от Джигана, он вскоре оказался в психиатрической клинике. Она также рассказала о многочисленных изменах со стороны мужа.