РИАМО – 2 апр. Временно исполняющим обязанности губернатора Ненецкого автономного округа назначили Юрия Бездудного, который в 2014-2019 годах занимал пост замглавы администрации Одинцовского района Подмосковья, соответствующий указ президента РФ опубликован на сайте Кремля.

«Назначить Бездудного Юрия Васильевича временно исполняющим обязанности губернатора Ненецкого автономного округа до вступления в должность лица, избранного губернатором Ненецкого автономного округа», — говорится в указе.

Бездудный с 2007 по 2012 год был заместителем главы Брянской городской администрации, в 2013-2014 годах занимал должность вице-президента ООО «Интерактивный банк».

В 2014-2019 годах Бездудный был заместителем главы администрации Одинцовского района Подмосковья. С 18 марта 2019 года занимал пост заместителя губернатора Ненецкого автономного округа.