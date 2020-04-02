РИАМО - 2 апр. В Московской области режим самоизоляции для всех жителей продлили до конца апреля, соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Обязать граждан не покидать проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью», - говорится в документе.

Покидать свою квартиру можно для поездок на работу, если вы обязаны на нее ходить и не переведены на удаленку. Также разрешен выход в близлежащий магазин или аптеку, для выгула собак и выноса мусора, в неотложных случаях.

Ранее президент России Владимир Путин продлил до конца апреля период нерабочих дней. Такое решение было принято, чтобы снизить скорость распространения коронавирусной инфекции. При этом людям, оказавшимся на вынужденном отдыхе, сохранят заработные платы.

Всего в РФ на данный момент выявлено 3 548 случаев заражения коронавирусом, в Московской области - 177.

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Текстовая трансляция

2 АПРЕЛЯ

- В Москве создали службу психологической помощи для находящихся на карантине. Нужно позвонить по телефону +7 (495) 150–54–45.

- Пенсионерам Московского региона перечислят вторую часть выплат по самоизоляции после 14 апреля.

- В Москве и Подмосковье до 1 мая продлили ограничения из-за коронавируса.

- В Москве пока не будут вводить пропускной режим, так как большинство и так соблюдают режим самоизоляции.

- Главное из обращения президента

- С нарушителями самоизоляции в Москве будут проводить разъяснительную беседу. Если человек идет по улице по своим делам, не создавая угрозу для окружающих, штраф он не получит.

- Полиция сможет штрафовать жителей Москвы за нарушение режима самоизоляции, когда будет подписано соглашение ГУ МВД и правительства Москвы, которое уже готово,

- Медучреждения и органы власти России продолжат трудиться в нерабочий апрель

- Нерабочий период, который в России продлили до конца апреля, могут сократить, если появится такая возможность.

- Путин назвал сохранение доходов граждан приоритетом для властей РФ в условиях пандемии.

- Президент продлил нерабочий период для россиян до конца апреля. Он отметил, что при этом необходимо сохранить заработную плату.

«Нерабочая неделя, объявленная по всей стране, а также режим самоизоляции <...> позволили нам выиграть время для упреждающих действий, <...> для того чтобы бороться с эпидемией максимально эффективно. <...> Угроза сохраняется. Как полагают специалисты-вирусологи, пик эпидемии в мире еще не пройден, в том числе и в нашей стране», - сказал Путин.

- Правительство выделит 500 млн рублей помощи застрявшим за границей россиянам. Большая часть денег пойдет на оплату мест временного проживания.

- Мишустин поручил утвердить новые меры по борьбе с Covid‑19 до конца недели. Они коснутся различных сфер, включая долевое строительство и рынок медицинской продукции.

- Собянин утвердил штрафы за нарушение режима самоизоляции в Москве.

«Невыполнение гражданами требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы, в том числе необеспечение режима самоизоляции, <…> влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 4 тысяч рублей», - говорится в документе.

- ВОЗ опровергла эффективность имбиря в борьбе с Covid‑2019. Рекомендуется продолжать использовать любимые методы лечения ОРВИ и других простудных болезней, но не стоит верить утверждениям без веских доказательств, что какие-то средства могут лечить Covid-2019.

- Метро начали обрабатывать генераторами горячего воздуха

- Владимир Путин выступит с новым обращением к нации после 16:00 - ТАСС.

- ФСИН опровергает данные о вспышке пневмонии в «Матросской тишине». В СИЗО достаточно медицинского персонала и лекарств.

- Воздух в Москве заметно очистился благодаря всеобщей самоизоляции. Снижение выбросов от автотранспорта хорошо прослеживается в часы пик.

- Медицинские маски подорожали почти в 9 раз по сравнению с прошлым годом. Средняя цена в этом году составила 77,81 рубля.

- Минздрав РФ порекомендовал хоронить жертв коронавируса в закрытых гробах. Для погребения родственникам нужно будет предоставить медицинское свидетельство о смерти с указанием диагноза.

- Все футбольные матчи в России приостановили до лета.

- В России подтвержден еще 771 случай заболевания коронавирусом. В Москве выявили 595 больных, в Подмосковье - 43.



- Всероссийскую перепись населения могут перенести из‑за коронавируса. Пока точные сроки проведения переписи неизвестны.

- Полиция выявила более 1,2 тыс нарушителей режима самоизоляции в России. В отношении них составлены административные протоколы.

- Еще трое человек с коронавирусом скончались в Москве. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями.