РИАМО - 2 апр. До 1 мая в столице продлен запрет на различные мероприятия, а также работу кафе, салонов красоты, непродовольственных магазинов, посещение общегородских территорий, следует из указа мэра Москвы, размещенного на официальном сайте градоначальника.

«Запретить до 1 мая 2020 года проведение на территории города Москвы спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий», - говорится в документе.

Также продлено временное закрытие саун, бань, кафе и ресторанов, непродовольственных магазинов и стоматологий, кроме экстренной помощи. Кроме того, не будут проводить занятия в рамках программы «Московское долголетие».

Компания и учреждения Москвы должны оставить своих сотрудников на удаленной работе, а у кого невозможна удаленная работа, то обеспечить нерабочие дни с сохранением зарплаты. Те, кто должен выходить трудиться на предприятия, в магазины, аптеки и так далее, будут продолжать приезжать на место работы.

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Текстовая трансляция

2 АПРЕЛЯ

- В Москве создали службу психологической помощи для находящихся на карантине. Нужно позвонить по телефону +7 (495) 150–54–45.

- Пенсионерам Московского региона перечислят вторую часть выплат по самоизоляции после 14 апреля.

- В Москве и Подмосковье до 1 мая продлили ограничения из-за коронавируса.

- В Москве пока не будут вводить пропускной режим, так как большинство и так соблюдают режим самоизоляции.

- Главное из обращения президента

- С нарушителями самоизоляции в Москве будут проводить разъяснительную беседу. Если человек идет по улице по своим делам, не создавая угрозу для окружающих, штраф он не получит.

- Полиция сможет штрафовать жителей Москвы за нарушение режима самоизоляции, когда будет подписано соглашение ГУ МВД и правительства Москвы, которое уже готово,

- Медучреждения и органы власти России продолжат трудиться в нерабочий апрель

- Нерабочий период, который в России продлили до конца апреля, могут сократить, если появится такая возможность.

- Путин назвал сохранение доходов граждан приоритетом для властей РФ в условиях пандемии.

- Президент продлил нерабочий период для россиян до конца апреля. Он отметил, что при этом необходимо сохранить заработную плату.

«Нерабочая неделя, объявленная по всей стране, а также режим самоизоляции <...> позволили нам выиграть время для упреждающих действий, <...> для того чтобы бороться с эпидемией максимально эффективно. <...> Угроза сохраняется. Как полагают специалисты-вирусологи, пик эпидемии в мире еще не пройден, в том числе и в нашей стране», - сказал Путин.

- Правительство выделит 500 млн рублей помощи застрявшим за границей россиянам. Большая часть денег пойдет на оплату мест временного проживания.

- Мишустин поручил утвердить новые меры по борьбе с Covid‑19 до конца недели. Они коснутся различных сфер, включая долевое строительство и рынок медицинской продукции.

- Собянин утвердил штрафы за нарушение режима самоизоляции в Москве.

«Невыполнение гражданами требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы, в том числе необеспечение режима самоизоляции, <…> влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 4 тысяч рублей», - говорится в документе.

- ВОЗ опровергла эффективность имбиря в борьбе с Covid‑2019. Рекомендуется продолжать использовать любимые методы лечения ОРВИ и других простудных болезней, но не стоит верить утверждениям без веских доказательств, что какие-то средства могут лечить Covid-2019.

- Метро начали обрабатывать генераторами горячего воздуха

- Владимир Путин выступит с новым обращением к нации после 16:00 - ТАСС.

- ФСИН опровергает данные о вспышке пневмонии в «Матросской тишине». В СИЗО достаточно медицинского персонала и лекарств.

- Воздух в Москве заметно очистился благодаря всеобщей самоизоляции. Снижение выбросов от автотранспорта хорошо прослеживается в часы пик.

- Медицинские маски подорожали почти в 9 раз по сравнению с прошлым годом. Средняя цена в этом году составила 77,81 рубля.

- Минздрав РФ порекомендовал хоронить жертв коронавируса в закрытых гробах. Для погребения родственникам нужно будет предоставить медицинское свидетельство о смерти с указанием диагноза.

- Все футбольные матчи в России приостановили до лета.

- В России подтвержден еще 771 случай заболевания коронавирусом. В Москве выявили 595 больных, в Подмосковье - 43.



- Всероссийскую перепись населения могут перенести из‑за коронавируса. Пока точные сроки проведения переписи неизвестны.

- Полиция выявила более 1,2 тыс нарушителей режима самоизоляции в России. В отношении них составлены административные протоколы.

- Еще трое человек с коронавирусом скончались в Москве. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями.