Президент России Владимир Путин в четверг, 2 апреля, выступил со вторым обращением к российскому народу в связи с эпидемиологической ситуацией, первое обращение по поводу коронавируса состоялось 25 марта. Президент сообщил, что нерабочие дни продлеваются до 30 апреля 2020 года, однако в случае изменения ситуации этот срок может быть сокращен. Тезисы выступления президента смотрите в инфографике РИАМО.

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