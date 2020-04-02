РИАМО - 2 апр. Всего с начала текущего года в Московской области свою новую семью обрели около 500 детей-сирот, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«С начала года органы опеки и попечительства министерства образования Московской области устроили в замещающие семьи 499 детей-сирот», – сказала министр образования региона Ирина Каклюгина.

По ее словам, на сегодняшний день в регионе насчитывается более 4 тысяч приемных семей, 34 из них созданы в текущем году.

«Мы продолжаем активную работу по устройству детей-сирот в семьи. Важная часть этого процесса - подготовка будущих родителей к усыновлению. В Подмосковье родители могут бесплатно обратиться за советом к юристам, психологам, медикам, которые работают в школах приемных родителей. Этой возможностью к апрелю этого года воспользовалось 555 человек, из них уже 85 приняли ребенка в семью», – добавила Каклюгина.

Она уточнила, что в Подмосковье работает мобильное приложение «Усыновление в Московской области», с помощью которого данный процесс стал более оперативным.

На сегодняшний день в регионе проживает около 25 тысяч детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей. Из них около 16 тысяч мальчиков и девочек находятся на воспитании в замещающих семьях. При этом 8 тысяч детей проживают в семьях усыновителей.