РИАМО - 3 апр. Встреча представителей различных ведомств Подмосковья с садоводами и дачниками пройдет в пятницу в 14:00 в режиме онлайн, участники обсудят электронные сервисы для оформления имущества, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного БТИ.

«В эфире Instagram-аккаунта Союза дачников Подмосковья выступят замминистра имущественных отношений Московской области Юрий Лавряков, исполнительный директор Союза дачников Подмосковья Федор Мезенцев, заместитель генерального директора Московского областного БТИ Михаил Книгин и начальник экспертного управления Московского областного БТИ Михаил Лигай», - говорится в сообщении.

В рамках трансляции они будут отвечать на вопросы жителей Московской области по имущественной тематике.

В середине марта в рамках проекта «Цифровые СНТ Подмосковья» стартовали прямые эфиры, на которых обсуждаются актуальные вопросы садоводческих и дачных товариществ Подмосковья. Их цель - помочь жителям области получить ответы на важные вопросы, возникающие в СНТ.

По словам министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой, на территории Подмосковья действуют более 11 тысяч садоводческих и дачных сообществ.

«Благодаря комплексному проекту, запущенному с Союзом дачников Подмосковья и Московским областным БТИ, мы сможем узнать проблемы большего количества СНТ и помочь их решить. Мы провели уже две трансляции и стараемся расширять географию участников, чтобы донести важные законодательные инициативы и практическую информацию до всех СНТ на территории региона», - отметила она.

Первый заместитель председателя Мособлдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, что еженедельно в трансляции принимает несколько сотен садоводов и дачников, которые задают вопросы и таким образом формируют повестку следующего эфира.

Очередным этапом работы в рамках проекта «Цифровые СНТ Подмосковья» станет публикация ответов на самые актуальные вопросы в Telegram-каналах и соцсетях участников проекта.

Трансляция состоится в Instagram-аккаунте Союза дачников Подмосковья. Прислать свои вопросы можно на email: souzdachnikov@mail.ru.