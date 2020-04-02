РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 апр. В городском округе Люберцы продолжается плановый ямочный ремонт автодорог, с начала текущего года устранено более 890 выбоин, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Всего с начала текущего года устранено более 890 выбоин. Сегодня (2 апреля - ред.) начался ремонт на улице Гоголя в Люберцах - там будет заделано 45 ям площадью 51 квадратный метр. Работы на этой улице завершим сегодня к концу дня», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что любые дефекты асфальтобетонного покрытия на дорогах оцифровываются и вносятся в специальную систему контроля.

Ружицкий призвал жителей округа присылать свои замечания и предложения по данной теме на его личную почту или оставлять комментарии в его аккаунтах в социальных сетях.