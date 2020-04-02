РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 апр. Большое скопление мешков убрали с территории гимназии №1 на улице Новой в микрорайоне Железнодорожный Балашихи после жалобы жителя, в них находились удобрения для растений, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель микрорайона пожаловался на ненадлежащее содержание территории образовательного учреждения на улице Новой, дом №17. Он отметил, что на территории гимназии большое скопление мешков с мусором, которые спрятаны за теплицей, их никто не убирает и не вывозит, что создает антисанитарные условия.

«Управление по образованию администрации городского округа рассмотрела обращение и сообщает, что в мешках на территории МАОУ «Гимназия №1» находилось удобрение (торф, компост) для улучшения структуры почвы в теплице, в которой запланирована высадка растений в весенний период. В настоящий момент все мешки убраны», - сказала начальник отдела развития образования управления по образованию администрации Балашихи Татьяна Беззубова.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.