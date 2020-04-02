РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 апр. Торгово-промышленная палата Подмосковья окажет консультационную и правовую поддержку предпринимателям из подмосковных Люберец, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«В условиях распространения коронавируса деятельность многих компаний может быть временно остановлена или понести значительные убытки. В этот период особую важность приобретает своевременное оказание поддержки и сопровождение бизнеса. Торгово-промышленная палата оказывает предпринимателям правовую, юридическую, информационную, консультационную поддержку», - говорится в сообщении.

Также палата предоставляет услуги по негосударственному арбитражу международных и внутрироссийских коммерческих споров - третейскому разбирательству. Кроме того, здесь можно получить заключения о наличии или отсутствии обстоятельств непреодолимой силы по внутрироссийским сделкам, по обстоятельствам форс-мажора, возникшим на территории России.

Более подробную информацию можно найти на сайте.