РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 апр. Руководитель местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Александр Шлапак вместе с активистами волонтерского центра «Единой России» и ОНФ по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса закупил для нуждающихся жителей Люберец необходимые продукты и медикаменты, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«В этот непростой период важно поддерживать иммунитет пожилых людей. Поэтому помимо товаров первой необходимости и медикаментов были закуплены фрукты», - сказал Шлапак.

Некоторые из жителей, к которым сегодня пришли волонтеры, лично подавали заявку на доставку продуктов. А для кого-то помощь стала приятной неожиданностью. Так, люберчанка Валентина Белясникова рассказала, что ее муж - инвалид 1-й группы, дети живут далеко, и помощь оказалась для нее очень кстати.

«Спасибо огромное за поддержку и правительству, и вам», - сказала женщина.

Шлапак отметил, что большую работу в обеспечении жителей продуктами первой необходимости выполняют волонтеры. Сформировав волонтерский центр на базе МГЕР и Молодежного парламента при Совете депутатов округа, добровольцы продолжают помогать людям, невзирая на риски.

«Я считаю, что этот труд заслуживает уважения. Ежедневно добровольцы совершают, на первый взгляд, незначительный, но в действительности большой подвиг», - сказал Шлапак.

Помимо покупки продуктов и доставки их на дом, добровольцы обзванивают людей из группы риска, предлагая свою помощь, а также занимаются расфасовкой гуманитарной помощи от губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы городского округа Люберцы Владимира Ружицкого.