РИАМО - 2 апр. В городском округе Воскресенск инспекторы эконадзора привлекли к ответственности ООО «СГК», занимающееся обработкой металлических труб, которое нарушило правила хранения стройматериалов, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Сотрудники прокуратуры установили, что компания реставрирует трубы на территории промышленной площадки завода «Кормофос». При этом часть труб, предназначенных для переработки, а также обработанных складируется на площадке, часть которой имеет гравийное покрытие», – говорится в сообщении.

Площадка не имела навеса, а также автономной системы ливнестоков и обваловки. Очистные сооружения не были установлены.

По результатам проверки материалы были переданы в Минэкологии Подмосковья, которое оштрафовало компанию «СГК» на 100 тысяч рублей. На данный момент нарушения устранены.