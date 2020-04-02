РИАМО - 2 апр. В условиях карантинной недели свою работу продолжают организации жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья, при возникновении любых вопросов граждане могут обратиться в управляющие компании, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

На информационных стендах в подъездах многоквартирных домов разместили контактные телефоны аварийно-диспетчерских служб. Узнать номер телефона диспетчерской можно и на интернет-сайте управляющей организации.

«Если не получилось установить контакт с сотрудниками УК, вы можете оставить заявку на портале Единой диспетчерской службы Московской области (ЕДС МО). Заявка должна быть принята в работу в течение 24 часов, и затем выполнена в регламентированный срок», – говорится в сообщении.

В соответствии с поручением председателя правительства РФ и постановлением губернатора Подмосковья Госжилинспекция приостановила назначение проверок до 1 мая 2020 года.

«Однако если Вы направите обращение в ГЖИ, на него в любом случае будет дан ответ», – отметила руководитель главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» Ольга Федина.

Проще всего подать свое обращение через портал Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) dom.gosuslugi.ru при условии регистрации на сайте госуслуг.

Текущая неделя была объявлена президентом РФ нерабочей. Также глава государства продлил режим нерабочих дней до 30 апреля.

На данный момент по всему миру зафиксировано более 935 тысяч случаев заражения коронавирусом. В России число заболевших достигло 3548 человек, выздоровели 235 пациентов.

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2 АПРЕЛЯ

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«Нерабочая неделя, объявленная по всей стране, а также режим самоизоляции <...> позволили нам выиграть время для упреждающих действий, <...> для того чтобы бороться с эпидемией максимально эффективно. <...> Угроза сохраняется. Как полагают специалисты-вирусологи, пик эпидемии в мире еще не пройден, в том числе и в нашей стране», - сказал Путин.

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