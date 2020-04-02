РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 апр. Жители Люберец могут воспользоваться онлайн-сервисом «Кадастровому инженеру» для получения информации о земельных участках на стадии формирования или изменения, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Мособлархитектурой совместно с ГБУ МО «Мособлгеотрест» реализован новый онлайн-сервис для жителей Люберец, посредством которого можно узнать актуальную информацию по земельному участку, находящемуся на стадии формирования или изменения, и еще не внесенному в ЕГРН. Сервис «Кадастровому инженеру» реализован для удобства жителей и представителей бизнеса, которые могут в онлайн-режиме оперативно проверить принципиальные градограничения, не позволяющие образовать новый земельный участок», - говорится в сообщении.

Данный ресурс позволит сократить время и трудозатраты при работе над формированием земельных участков, снизить расходы на доработку схем расположения земельных участков и сократить количество отказов по госуслугам в этой сфере.

Онлайн-сервис доступен на базе Региональной географической информационной системы Московской области, а также на региональном портале государственных и муниципальных услуг Московской области.

Для получения сведений о земельном участке достаточно загрузить файл с координатами, воспользовавшись загрузчиком онлайн-сервиса. Справочная информация отразится в открывшемся окне.

С 2017 года на портале также доступна госуслуга по предоставлению сведений из Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Московской области. В рамках этой госуслуги заявитель может получить детализированные сведения о земельном участке. Она предоставляется в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления.