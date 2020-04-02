РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 апр. В трех из девяти гостиниц подмосковного Подольска проживают постояльцы, за ними установили контроль, никаких нарушений и заболеваний у них выявлено, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

О режиме работы предприятий торговли и бытового обслуживания населения в городском округе Подольск рассказал замглавы администрации муниципалитета Алексей Кук.

«На территории городского округа Подольск есть девять гостиниц. Я хочу успокоить наших жителей. Только три из девяти гостиниц имеют постояльцев. Самое большое - это 10 человек, которые проживают сейчас в гостинице «Подмосковье». И два постояльца, которые заехали в гостиницы еще до введения ограничительных мер, они работают на местных предприятиях. За ними установлен контроль, никаких нарушений и заболеваний у них нет», - сказал Кук.

Он напомнил, что на территории Подольска, как и по всей Московской области, введен режим ограничения для работы торговых предприятий и предприятий бытового обслуживания, а также иных предприятий потребительского рынка.