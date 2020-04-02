РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 апр. Новый гарантирующий поставщик электроэнергии в подмосковном Красногорске, ПАО «МОЭСК», в четверг открыл временный центр обслуживания клиентов, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Обязательства гарантирующего поставщика электроэнергии в Красногорске с 1 апреля перешли от АО «Красногорскэнергосбыт» к ПАО «МОЭСК».

«После снятия жестких ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, будет открыт центр обслуживания клиентов (ЦОК) по адресу: Красногорск, улица Дачная, дом №11А, 5 этаж. Сейчас временно открыт ЦОК по адресу: Красногорск, Красногорский бульвар, дом №1», - говорится в сообщении.

Временный центр работает ежедневно по 12 апреля с 9:00 до 18:00.

«Если вы старше 65 лет или относитесь к маломобильным категориям граждан, то оставьте заявку на сайте или позвоните по круглосуточному телефону «Светлой линии»: 8(800)700-40-70. Специалисты МОЭСК свяжутся с вами и помогут в решении проблемы», - добавляется в материале.

Кроме того, по всем техническим вопросам потребители могут обращаться по телефону: 8(499)550-95-50.

«Персонал проинструктирован. Вам обязательно помогут разобраться во всех возникающих вопросах», - заключается в сообщении.