РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 апр. Московский государственный открытый университет (МГОУ) в городском округе Мытищи проводит военно-патриотическую акцию «Наши Герои» в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщается на странице университета в соцсети «ВКонтакте».

2020 год в России - Год памяти и славы, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В честь памятной даты МГОУ запускает военно-патриотическую акцию «Наши Герои», принять участие в которой можно, записав и отправив видеоролик с рассказом о вашем герое Великой Отечественной войны.

«Видеоматериал должен представлять собой фрагмент рассказа на камеру о человеке, участвующем в Великой Отечественной войне. Продолжительность ролика должна составлять 1-1,5 минуты, формат файла mp4 или mov. Отснятый материал отправляйте на почту: VelikayaPobeda@mgou.ru», - говорится в сообщении.

Видео не следует снимать с сильным контровым светом и в шумной обстановке, а также постараться не трясти камеру, по возможности использовать штатив или подручные средства. Акция проводится до 24 апреля.

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