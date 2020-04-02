РИАМО (БАЛАШИХА) – 2 апр. Адресную социальную помощь в размере 1,5 тысячи рублей начали выплачивать с 26 марта пенсионерам Балашихи старше 65 лет и жителям с хроническими заболеваниями, однако еще не все из них получили денежную компенсацию, сотрудники соцзащиты округа разъясняют горожанам ситуацию по телефону, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

Данные меры поддержки реализуются по поручению губернатора региона Андрея Воробьева на время соблюдения режима самоизоляции с целью недопущения возможного распространения новой коронавирусной инфекции среди людей с наиболее уязвимым состоянием здоровья. Телефон в соцзащите Балашихи не умолкает. Очень много звонков поступает от граждан в возрасте 65 лет и старше, которые не получили первую часть губернаторской выплаты за самоизоляцию.

«Когда начинаем разбираться – выясняется, что человек когда-то оформлял меры соцподдержки в соцзащите и указывал реквизиты сберкнижки. Сейчас он пользуется банковской картой и про сберкнижку забыл. А 1,5 тысячи рублей были отправлены именно на нее. Однако в любом случае все звонки принимаются и проверяются по телефонам: 8(495)521-31-08 и 8(495)529-23-36», – говорится в сообщении.

Сотрудники приносят свои извинения за то, что пенсионеры не всегда могут дозвониться с первого раза из-за большого количества обращений по разным вопросам (выплаты людям старше 65 лет, лицам с хроническими заболеваниями, автоматическое продление мер соцподдержки, новое пособие по безработице и так далее).

Денежные средства в размере 1,5 тысячи рублей зачисляются на лицевой счет человека. Если его нет, то деньги отправляются почтовым переводом. Выплата начисляется автоматически и без заявлений. Такая же сумма придет на счета, когда период самоизоляции завершится.

Соцпомощь уже переведена более 53 тысячам жителей Балашихи. Всего на учете в городском управлении социальной защиты населения состоит более 60,5 тысячи человек старше 65 лет.