РИАМО – 2 апр. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух генералов следственного департамента МВД РФ по подозрению в содействии в переводе под домашний арест обвиняемого в крупном мошенничестве владельца компании Optima Development Альбера Худояна, сообщает ТАСС.

«По делу о получении особо крупной взятки задержаны заместители начальника следственного департамента МВД РФ Александр Краковский и Александр Бирюков, а также следователь по особо важным делам Александр Брянцев», - говорится в сообщении.

Их подозревают в получении взятки в размере 10 миллионов рублей за перевод бизнесмена под домашний арест.

Самого Худояна обвиняют в мошенничестве на 2 миллиарда рублей. Осенью прошлого года его перевели из СИЗО под домашний арест.