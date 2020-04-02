Как поддержат жителей Московского региона в период эпидемии

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С 1 апреля по 30 сентября 2020 года безработные в Московском регионе будут получать региональную компенсацию. В Москве общая сумма выплат по безработице составит 19 500 рублей, в Подмосковье – 15 000 рублей. Также безработные граждане, направленные на обучение, продолжат получать стипендию.

Автоматически будут начислены суммы для тех, кто состоял на учете по безработице по состоянию на 29 марта.

Доплата полагается гражданам, проработавшим в 2020 году не менее 60 календарных дней (кроме тех, кто был уволен за нарушение трудовой дисциплины). Студентам очной формы обучения, пенсионерам, учредителям ООО и индивидуальным предпринимателям выплата не осуществляется.

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