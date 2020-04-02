Как поддержат жителей Московского региона в период эпидемии

Выплаты безработным
С 1 апреля по 30 сентября 2020 года безработные в Московском регионе будут получать региональную компенсацию. В Москве общая сумма выплат по безработице составит 19 500 рублей, в Подмосковье – 15 000 рублей. Также безработные граждане, направленные на обучение, продолжат получать стипендию.
Автоматически будут начислены суммы для тех, кто состоял на учете по безработице по состоянию на 29 марта.
Доплата полагается гражданам, проработавшим в 2020 году не менее 60 календарных дней (кроме тех, кто был уволен за нарушение трудовой дисциплины). Студентам очной формы обучения, пенсионерам, учредителям ООО и индивидуальным предпринимателям выплата не осуществляется.
Помощь пожилым и хроническим больным на самоизоляции
Для лиц старше 65 лет и людей с тяжелыми хроническими заболеваниями, соблюдающих режим самоизоляции с 26 марта по 14 апреля, предусмотрена отдельная выплата. В Москве она составляет 4 000 рублей, в Московской области – 3 000 рублей. Выплаты осуществляются двумя равными траншами: в начале и в конце периода самоизоляции.
Помощь с доставкой продуктов, лекарств и решением других бытовых проблем на домашнем режиме оказывают пенсионерам и хроническим больным волонтеры и соцработники.
Штрафы и пени по просрочкам оплаты услуг ЖКХ для этих категорий граждан временно отменены. Также они могут продолжать получать услуги связи, даже если у них есть задолженность.
Продуктовая поддержка
Органы соцзащиты и волонтеры помогают жителям региона во время самоизоляции. В частности, волонтеры доставляют продукты и лекарства одиноким пенсионерам и многодетным семьям.
Московских и подмосковных школьников, которые имеют право на бесплатное школьное питание, обеспечивают продуктовыми наборами, в которые входят печенье, молоко, консервы, фрукты. Выдача осуществляется по заявлению родителей, отвечает за нее администрация школы.
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Выплаты семьям с детьми
Дополнительные выплаты получат семьи с детьми, которые имеют право на материнский капитал. По 5 000 рублей ежемесячно в течение апреля, мая и июня выплатят на каждого ребенка до трех лет.
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Продление соцльгот
Президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам 25 марта пообещал, что в ближайшие полгода все, кто имеют социальные льготы и получают какие-либо пособия от государства, смогут пользоваться ими автоматически. Ходить по инстанциям и предоставлять справки для актуализации информации не потребуется.
Повышение выплат на больничном
Выплаты для находящихся на больничном теперь будут составлять не менее 1 МРОТ. Раньше они рассчитывались только исходя из стажа и оклада, из-за чего выплаты для молодых специалистов, недавно начавших трудовую деятельность, были низкими. Мера введена до конца 2020 года.
Кредитные каникулы для населения
Тем гражданам, чей месячный доход сократился сильнее, чем на 30% в связи с эпидемией, банки должны будут предоставить право временно приостановить выплаты по ипотечному или потребительскому кредиту. Кредитные каникулы предусмотрены без штрафных санкций. Это касается также и индивидуальных предпринимателей.
Процедуру банкротства для граждан президент также поручил сделать посильной и необременительной.
Отсрочки по налогам для бизнеса
Предприятия малого и среднего бизнеса, пострадавшие от пандемии коронавируса, смогут получить отсрочку по налогам.
В числе приоритетных направлений, определенных правительством, – предприятия в сферах туризма, культуры, развлечений и спорта, общепит и образовательные организации. Предприятия смогут рассчитывать на шесть месяцев отсрочки выплат по всем налогам, кроме НДС, а также получат возможность взять кредит по льготной ставке – не более 8,5%.
Микропредприятия помимо налоговых каникул получат полугодовую отсрочку по уплате страховых взносов в социальные фонды.
Для предприятий малого и среднего бизнеса также вводится пониженная ставка страховых взносов – 15% вместо 30% (для зарплат, превышающих МРОТ). Эту меру президент предложил ввести на постоянной основе.
До конца 2020 года на предприятия малого и среднего бизнеса не будет распространяться административная ответственность в виде штрафов, по уже выписанным штрафам предусмотрена отсрочка. Процедуры контрольных закупок, плановых и внеплановых проверок на время отменены.
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