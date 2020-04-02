РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 2 апр. В подмосковном Красногорске проверили, как УК «ЖКХ-онлайн» проводит дезинфекцию подъездов, поводом стали жалобы жителей, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Начальник управления по развитию территорий администрации Красногорска Борис Соловьев в четверг провел очередную проверку по жалобам жителей на отсутствие дезинфекции в подъездах многоквартирных домов.

«Есть вопросы к ООО «ЖКХ-онлайн» в части информирования населения о графике дезинфекций через стенды. К самой обработке замечаний нет, потому что обрабатываются все элементы внутриподъездные – оконная фурнитура, почтовые ящики, перила, входная группа, в том числе элементы управления домофоном», – отметил Соловьев.

Управляющая компания в полном объеме закупила дезсредства. Количество людей, которые принимают участие в санобработке – достаточное. Все они полностью экипированы средствами защиты.

Начальник управления по развитию территорий напомнил, что дезинфекция подъездов должна производиться не реже одного раза в сутки.

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Текстовая трансляция

2 АПРЕЛЯ

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