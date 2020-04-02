РИАМО – 2 апр. Нерабочий период, который в России продлили до конца апреля, могут сократить, если появится такая возможность, сообщил президент России Владимир Путин.

«С учетом развития ситуации будем принимать дополнительные решения и, если обстановка позволит, скорректируем объявленный период вынужденных нерабочих дней в сторону его сокращения», - сказал Путин в ходе обращения к гражданам.

Он отметил, что регионы смогут самостоятельно принимать решения о введении необходимого режима. Власти субъектов РФ будут определять, каким организациям нужно временно прекратить свою работу, какие учреждения смогут продолжать деятельность в случае обеспечения полной безопасности граждан.

Нерабочий период в стране продлен до 30 апреля включительно. Такое решение принято в рамках борьбы с распространением коронавируса.

В Подмосковье и столице сейчас введен режим самоизоляции из-за коронавируса. Жители должны оставаться в своих домах. Покидать дома можно только по веской причине.

Кроме того, в рамках помощи гражданам во время пандемии жителям Московского региона, лишившимся работы в этом году, выплатят компенсации.

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Текстовая трансляция

2 АПРЕЛЯ

- С нарушителями самоизоляции в Москве будут проводить разъяснительную беседу. Если человек идет по улице по своим делам, не создавая угрозу для окружающих, штраф он не получит.

- Полиция сможет штрафовать жителей Москвы за нарушение режима самоизоляции, когда будет подписано соглашение ГУ МВД и правительства Москвы, которое уже готово,

- Медучреждения и органы власти России продолжат трудиться в нерабочий апрель

- Нерабочий период, который в России продлили до конца апреля, могут сократить, если появится такая возможность.

- Путин назвал сохранение доходов граждан приоритетом для властей РФ в условиях пандемии.

- Президент продлил нерабочий период для россиян до конца апреля. Он отметил, что при этом необходимо сохранить заработную плату.

«Нерабочая неделя, объявленная по всей стране, а также режим самоизоляции <...> позволили нам выиграть время для упреждающих действий, <...> для того чтобы бороться с эпидемией максимально эффективно. <...> Угроза сохраняется. Как полагают специалисты-вирусологи, пик эпидемии в мире еще не пройден, в том числе и в нашей стране», - сказал Путин.

- Правительство выделит 500 млн рублей помощи застрявшим за границей россиянам. Большая часть денег пойдет на оплату мест временного проживания.

- Мишустин поручил утвердить новые меры по борьбе с Covid‑19 до конца недели. Они коснутся различных сфер, включая долевое строительство и рынок медицинской продукции.

- Собянин утвердил штрафы за нарушение режима самоизоляции в Москве.

«Невыполнение гражданами требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы, в том числе необеспечение режима самоизоляции, <…> влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 4 тысяч рублей», - говорится в документе.

- ВОЗ опровергла эффективность имбиря в борьбе с Covid‑2019. Рекомендуется продолжать использовать любимые методы лечения ОРВИ и других простудных болезней, но не стоит верить утверждениям без веских доказательств, что какие-то средства могут лечить Covid-2019.

- Метро начали обрабатывать генераторами горячего воздуха

- Владимир Путин выступит с новым обращением к нации после 16:00 - ТАСС.

- ФСИН опровергает данные о вспышке пневмонии в «Матросской тишине». В СИЗО достаточно медицинского персонала и лекарств.

- Воздух в Москве заметно очистился благодаря всеобщей самоизоляции. Снижение выбросов от автотранспорта хорошо прослеживается в часы пик.

- Медицинские маски подорожали почти в 9 раз по сравнению с прошлым годом. Средняя цена в этом году составила 77,81 рубля.

- Минздрав РФ порекомендовал хоронить жертв коронавируса в закрытых гробах. Для погребения родственникам нужно будет предоставить медицинское свидетельство о смерти с указанием диагноза.

- Все футбольные матчи в России приостановили до лета.

- В России подтвержден еще 771 случай заболевания коронавирусом. В Москве выявили 595 больных, в Подмосковье - 43.



- Всероссийскую перепись населения могут перенести из‑за коронавируса. Пока точные сроки проведения переписи неизвестны.

- Полиция выявила более 1,2 тыс нарушителей режима самоизоляции в России. В отношении них составлены административные протоколы.

- Еще трое человек с коронавирусом скончались в Москве. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями.