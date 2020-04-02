РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 апр. В подмосковном Подольске работает более 170 магазинов и торговых сетей, все они обеспечены товарами первой необходимости, сообщается на сайте администрации округа.

О режиме работы предприятий торговли и бытового обслуживания населения в Подольске рассказал замглавы администрации муниципалитета Алексей Кук. Он напомнил, что на территории Подольска, как и по всей Московской области, введен режим ограничения для работы торговых предприятий и предприятий бытового обслуживания, а также иных предприятий потребительского рынка.

«Без каких-либо ограничений разрешена работа тех торговых предприятий, которые непосредственно реализуют продовольственную группу товаров. Крупнейшие сетевые магазины, такие как «Глобус» и «Метро», также работают в обычном режиме. Работают и другие магазины торговых сетей, которых на территории городского округа более 170. Все торговые точки обеспечены товаром для реализации в достаточном количестве. Меры защиты и профилактики соблюдаются максимально», - сказал Кук.

Он отметил, что практически все крупные магазины нанесли разметку, которая предполагает социальную дистанцию между покупателями не менее полутора метров.

«Я призываю наших жителей соблюдать дистанцию, даже если по каким-то причинам разметку еще не успели нанести. Надо обязательно соблюдать нормы дистанции и не собираться в большие группы. Тем магазинам, которые не имеют возможности нанести разметку, мы рекомендовали не допускать большого количества посетителей», - добавил Кук.

На территории Подольска работают логистические центры, в первую очередь те, которые заняты работой с продовольственной группой товаров и товаров первой необходимости по утвержденному списку. Остальная торговля может осуществляться через интернет с помощью дистанционной доставки. Курьерская служба испытывает сейчас большую нагрузку, но это позволяет сохранять режим самоизоляции гражданам.

По всем возникающим вопросам жители могут обращаться в управление потребительского рынка администрации городского округа Подольск по телефонам: 8(496)755-57-52 и 8(496)755-57-53.

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2 АПРЕЛЯ

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