РИАМО - 2 апр. Через реку Ликова построят метромост протяженностью 460 метров, он соединит проектируемые станции столичного метро «Пыхтино» и «Внуково», говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Станция «Пыхтино» будет расположена на территории поселения Внуковское Новомосковского округа, с южной стороны Боровского шоссе, вблизи примыкания к нему улицы Летчика Грицевца. Практически сразу за станционным комплексом «Пыхтино» находится долина реки Ликова», – говорится в сообщении.

Достроить участок Калининско-Солнцевской линии от «Рассказовки» до «Внукова» планируют в 2022 году. На нем разместятся две станции: «Пыхтино» и «Внуково».

«Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркивал, что Внуково станет единственным аэропортом в нашей стране, который будет иметь собственную станцию метро», – уточнил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

При возведении станции «Внуково» учтут проектные решения, которые приняли в рамках реконструкции инфраструктуры аэропорта. Проект предусматривает интеграцию с перехватывающим паркингом аэропорта.