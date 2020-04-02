РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 2 апр. На интернет-портале «Добродел» стартовало голосование по ремонту дорог в 2021 году, до 31 мая жители Щелкова могут выбрать дороги округа, которые необходимо привести в порядок, сообщается на сайте администрации городского округа.

«На портале «Добродел» поставлено на голосование 50 тысяч дорог, из них 750 находятся в нашем городском округе», - говорится в сообщении.

Для того, чтобы проголосовать, необходимо быть зарегистрированным на портале госуслуг, выбрать объект на интерактивной карте, написать комментарий и оставить свой голос.