РИАМО - 2 апр. Минэкологии Подмосковья и управление Федеральной налоговой службы по Московской области заключили дополнительное соглашение по обмену информацией о компаниях, работающих на рынке нерудных материалов, говорится в сообщении регионального министерства экологии и природопользования.

В новом соглашении появились важные пункты, направленные на информационное взаимодействие в сфере недропользования. Таким образом, ведомство сможет оперативно и напрямую получать от налоговой службы информацию о наличии у компании достаточного штата сотрудников, материально-технических ресурсов и, в первую очередь, парка специализированной техники, которая используется при разработке недр.

«Это позволит выявить сомнительные компании или фирмы-однодневки, которые обращаются за получением лицензии на недропользование, но на самом деле желающие стать лишь посредниками, зарабатывая на подрядных контрактах», —отметил заместитель председателя правительства Московской области, министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.

Немало случаев, когда лицензиат предоставляет добывать полезные ископаемые другим компаниям, которые не несут ответственности за соблюдение условий лицензии. В итоге ведомство выявляет серьезные нарушения: отсутствие перевода земель в категорию «земли промышленности», несоответствие объемов добычи заявленным, а главное – непроведение рекультивации нарушенных земель. После этого компания просто пропадает и спрашивать становится не с кого. Сотрудничество с налоговыми органами существенно снизит количество нарушений.