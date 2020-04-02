РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 апр. Власти подмосковного Подольска выяснили количество постоянно проживающих и приехавших на самоизоляцию в СНТ и дачные кооперативы округа, взяли на учет людей старшего поколения, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Замглавы администрации Подольска по развитию территорий Сергей Иванов сообщил об организации работы с населением в СНТ и дачных кооперативах в период режима повышенной готовности для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Он отметил, что на территории городского округа находится больше 220 садовых товариществ и дачно-строительных кооперативов.

«Организовано взаимодействие с председателями садовых товариществ и дачно-строительных кооперативов. Уточнили количество постоянно проживающих, а также тех, кто приехал на период нерабочей недели. Мы полагаем, что они здоровы и находятся на режиме самоизоляции. Взяли на учет людей старшего поколения для того, чтобы при необходимости оказать им помощь и содействие, например, в приобретении продуктов и предметов личной гигиены», - сказал Иванов.

Он добавил, что для быстрой связи работает единый чат, в котором старосты сельских поселений, главы территориальных отделов и управлений делятся оперативной информацией, в том числе получаемой от жителей. Все запросы и пожелания рассматривают, принимают решения, на обозначаемые проблемы реагируют оперативно.