РИАМО – 2 апр. Интернет-магазин «Читай-город» и 5Post заключили соглашение о доставке книг и других товаров, все заказы доставляют более чем в 8 тысяч магазинов «Пятерочка» по всей России, это позволит покупателям получить новые книги в период самоизоляции во время похода в магазин, говорится в сообщении пресс-службы «Читай-города».

«Новый сервис 5post уже запущен в полном объеме во всех пунктах выдачи: на кассах, расположенных в магазинах «Пятерочка», и в постаматах. Заказы оформляются в книжном интернет-магазине «Читай-город» от любой суммы. К началу сотрудничества приурочен запуск совместной акции, в рамках которой доставка будет осуществляться бесплатно. Акция продлится до 15 апреля», — говорится в сообщении.

Руководитель департамента цифрового развития сети книжных магазинов «Читай-город» Лидия Ширяева отметила, что книголюбам очень важна быстрая и удобная доставка. Теперь покупатели могут забирать книги в ближайших к дому продуктовых магазинах.

«Мы делаем все, чтобы в условиях самоизоляции наши покупатели сохранили возможность получать новые книги, поэтому до середины апреля предлагаем бесплатную доставку во все магазины «Пятерочка», указанные на нашем сайте», — пояснила Ширяева.

Управляющий директор 5Post Виталий Дырдасов подчеркнул, что сервис продолжает работу в полном объеме. Продлен срок хранения заказов в постаматах с трех до семи дней – это позволит покупателям в еще более комфортном режиме забрать необходимые товары.

Доставка заказов осуществляется за счет собственного логистического решения 5Post через 12 сортировочных центров компании.