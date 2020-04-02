РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 апр. Многодетным малообеспеченным семьям Балашихи выдают продуктовые наборы от губернатора Московской области Андрея Воробьева, наборы развозят волонтеры совместно с Общественной палатой округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития региона.

«Многодетным малообеспеченным семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и проживающим на территории городского округа Балашиха (в первую очередь состоящим на учете в участковой социальной службе), выдаются продуктовые наборы от губернатора Московской области, которые должны поддержать людей в это непростое время», - говорится в сообщении.

В коробку с продуктами входят: мука, масло, молоко, крупы, макароны, сахар, конфеты, печенье и прочие продукты.

«Наборы развозятся волонтерами Балашихи совместно с Общественной палатой городского округа Балашиха. Родители очень признательны за предоставленную помощь и благодарят за поддержку», - заключается в материале.