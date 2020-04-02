РИАМО - 2 апр. В четверг в городах Подмосковья состоится всероссийская акция, посвященная Дню распространения информации о проблеме аутизма,ее целью является привлечение внимания к людям, которые страдают данным заболеванием, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Московская область присоединится к акции, приуроченной ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма. При наличии технической возможности, театры, скульптуры, здания администраций, спортивные сооружения и другие социальные объекты 2 апреля 2020 года подсветят синим цветом», – сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Акцию проводят для привлечения внимания к проблеме аутизма, изменения отношения в обществе к тем людям, которые страдают данным синдромом, и повышения качества их жизни.

Среди адресов подмосковных зданий, которые будут подсвечены синим цветом: здание Центрального дворца культуры «Созвездие», музейно-выставочный комплекс (Дмитровский городской округ); дом культуры, драматический театр (городской округ Истра); АЗС «Газпромнефть» (Луховицы); здание администрации (городской округ Люберцы).

Также подсветят здание администрации в Озерах, четыре здания в Ступине (спортшкола «Ока» и спортклуб «Сокол», спортшкола «Прогресс-Смена» и подростково-молодежный клуб «Романтик»).

В городском округе Фрязино подсветят детскую школу искусств, а также МУ «Центр культуры и досуга «Факел». В Химках синюю подсветку включат на детской школе искусств имени А.Н.Верстовского, театре «Наш дом», Сходненской детской школы искусств, здании администрации.

В Шатуре подсветят офисы Сбербанка на проспекте Ильича, 32 и 21/9. В Электростали синюю подсветку включат у Ледового дворца спорта «Кристалл». В Наро-Фоминске осветят ЖК «Гранд Каскад», а в Орехово-Зуеве – «Зимний театр».

Международный день распространения информации об аутизме появился в 2007 году согласно резолюции Генеральной ассамблеи ООН.