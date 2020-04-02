РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 2 апр. По данным полиции, жители Дзержинского старше 65 лет нарушают режим самоизоляции, чтобы сходить в магазин, в гости или посидеть компанией на лавочке во дворе, сообщила глава городского округа Людмила Иванова.

По ее словам, пенсионеры - главные нарушители домашнего режима в условиях эпидемии коронавируса.

«Вспомните слова нашего президента: главное сейчас – побыть дома! Мое обращение прежде всего к тем, у кого есть бабушки и дедушки, пожилые родители. Пожалуйста, поговорите с ними. Объясните им, как важно сейчас быть дома. Как опасно выходить на улицу. В группе риска наши старики, потому что у них ослаблен иммунитет», - сказала Иванова.

Она отметила, что по статистике один заболевший коронавирусной инфекцией может заразить 2,2 человека.

Пенсионерам, которым необходима помощь с продуктами и медикаментами, следует позвонить по телефону горячей линии: 8 (495) 550-03-03.

Из-за распространения коронавируса в Московской области действует режим повышенной готовности. Жители старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями обязаны соблюдать режим самоизоляции до 14 апреля включительно. Самоизолированным гражданам помогают волонтеры, они доставляют на дом продукты, лекарства и предметы первой необходимости.