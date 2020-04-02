РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 апр. Жители подмосковных Люберец могут осмотреть коллекцию Русского музея онлайн, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Жители городского округа Люберцы могут посетить Русский музей онлайн. На сайте: rusmuseumvrm.ru доступны виртуальные экскурсии в виде 3D-панорам по Михайловскому дворцу, Михайловскому замку, Корпусу Бенуа, Строгановскому и Мраморному дворцам, домику Петра Первого», - говорится в сообщении.

По временным выставкам также сделаны детальные и удобные виртуальные туры. Жители Люберец могут насладиться выставками Казимира Малевича, Давида Бурлюка, Кузьмы Петрова-Водкина, экспозициями, посвященным Екатерине Великой и Николаю Второму.

На YouTube-канале Русского музея доступны записи лекций и экскурсий по залам музеев России.