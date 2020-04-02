РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 апр. В поселке МИС подмосковного Подольска приступили к строительству памятника, посвященного землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«С инициативой возведения нового памятника к годовщине 75-летия Победы выступили активные жители поселка. Раньше в поселке благодаря ветеранам были обустроены только мемориальные доски. Теперь будет памятник, строительство которого уже началось», - говорится в сообщении.

В основании старого памятника - мемориальных досок - была закопана капсула с землей, привезенной из Брестской крепости.

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