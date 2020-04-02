РИАМО - 2 апр. Программа лояльности транспортной карты «Тройка» — «Город» — вознаградит жителей Москвы за отказ от поездок на общественном транспорте с 30 марта и до 25 апреля, говорится в сообщении пресс-службы программы лояльности.

За неиспользование общественного транспорта в течение семи и более дней пассажиры получат от 100 жетонов, каждый из которых приближает участника к новому уровню в программе и повышенному количеству начисляемых бонусов.

«Самоизоляция — не шутка. В такие моменты важно поддержать горожан и показать своим примером, что остаться дома — лучшее, что мы можем сделать. Воздерживаясь от передвижения по городу, мы не только заботимся о своем здоровье, но и оберегаем чужое. Именно поэтому мы решили вознаграждать жителей столицы за их решение переждать карантин дома», - сказал руководитель программы лояльности «Город» Владимир Горбунов.

За период самоизоляции москвичи смогут накопить до 500 жетонов. До этого такое число жетонов можно было получить только за несколько месяцев использования карты «Тройка».

Квест доступен только при наличии подтвержденной в программе лояльности карты «Тройка». Бонусы можно будет потратить на реальные товары и услуги. Один бонус равен одному рублю.

Приложение «Город» можно скачать в App Store и Google Play.

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Текстовая трансляция

2 АПРЕЛЯ

- С нарушителями самоизоляции в Москве будут проводить разъяснительную беседу. Если человек идет по улице по своим делам, не создавая угрозу для окружающих, штраф он не получит.

- Полиция сможет штрафовать жителей Москвы за нарушение режима самоизоляции, когда будет подписано соглашение ГУ МВД и правительства Москвы, которое уже готово,

- Медучреждения и органы власти России продолжат трудиться в нерабочий апрель

- Нерабочий период, который в России продлили до конца апреля, могут сократить, если появится такая возможность.

- Путин назвал сохранение доходов граждан приоритетом для властей РФ в условиях пандемии.

- Президент продлил нерабочий период для россиян до конца апреля. Он отметил, что при этом необходимо сохранить заработную плату.

«Нерабочая неделя, объявленная по всей стране, а также режим самоизоляции <...> позволили нам выиграть время для упреждающих действий, <...> для того чтобы бороться с эпидемией максимально эффективно. <...> Угроза сохраняется. Как полагают специалисты-вирусологи, пик эпидемии в мире еще не пройден, в том числе и в нашей стране», - сказал Путин.

- Правительство выделит 500 млн рублей помощи застрявшим за границей россиянам. Большая часть денег пойдет на оплату мест временного проживания.

- Мишустин поручил утвердить новые меры по борьбе с Covid‑19 до конца недели. Они коснутся различных сфер, включая долевое строительство и рынок медицинской продукции.

- Собянин утвердил штрафы за нарушение режима самоизоляции в Москве.

«Невыполнение гражданами требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы, в том числе необеспечение режима самоизоляции, <…> влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 4 тысяч рублей», - говорится в документе.

- ВОЗ опровергла эффективность имбиря в борьбе с Covid‑2019. Рекомендуется продолжать использовать любимые методы лечения ОРВИ и других простудных болезней, но не стоит верить утверждениям без веских доказательств, что какие-то средства могут лечить Covid-2019.

- Метро начали обрабатывать генераторами горячего воздуха

- Владимир Путин выступит с новым обращением к нации после 16:00 - ТАСС.

- ФСИН опровергает данные о вспышке пневмонии в «Матросской тишине». В СИЗО достаточно медицинского персонала и лекарств.

- Воздух в Москве заметно очистился благодаря всеобщей самоизоляции. Снижение выбросов от автотранспорта хорошо прослеживается в часы пик.

- Медицинские маски подорожали почти в 9 раз по сравнению с прошлым годом. Средняя цена в этом году составила 77,81 рубля.

- Минздрав РФ порекомендовал хоронить жертв коронавируса в закрытых гробах. Для погребения родственникам нужно будет предоставить медицинское свидетельство о смерти с указанием диагноза.

- Все футбольные матчи в России приостановили до лета.

- В России подтвержден еще 771 случай заболевания коронавирусом. В Москве выявили 595 больных, в Подмосковье - 43.



- Всероссийскую перепись населения могут перенести из‑за коронавируса. Пока точные сроки проведения переписи неизвестны.

- Полиция выявила более 1,2 тыс нарушителей режима самоизоляции в России. В отношении них составлены административные протоколы.

- Еще трое человек с коронавирусом скончались в Москве. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями.