РИАМО - 2 апр. На сайте Главгосстройнадзора Московской области для застройщиков появилась возможность отслеживать и оплачивать штрафы, которые им назначили за нарушения при возведении объектов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Реестр стройфирм, у которых выявили нарушения и которым выписали штрафы, был сформирован с учетом требований законодательства по защите персональных данных. На сегодняшний день в нем учтено свыше 2 тысяч штрафов на сумму 213 миллионов рублей.

«Поиск доступен по нескольким параметрам: ИНН, названию компании, статье КоАП, УИН, номеру постановления. Сведения, содержащиеся в реестре, позволяют решить проблему с неосведомленностью субъекта о наличии штрафа», - говорится в сообщении.

Ранее уведомление строительным компаниям доставляли по почте, где были не исключены сбои, а с новым реестром есть возможность в любое время проверить назначен ли штраф.

Для застройщиков создали еще и простой механизм оплаты штрафов. Это можно сделать через федеральный портал госуслуг, на него прямо из реестра ведет специальная ссылка. Физическое лицо может сразу же оплатить штраф с помощью онлайн платежных систем. Для юрлиц там будет сформирован платежный документ с корректными реквизитами.

«Теперь поднадзорные субъекты могут в два клика закрыть свой штраф. Нами ведется интенсивная работа по профилактике нарушений. Тем не менее, даже если нарушение было допущено и назначен штраф, теперь у застройщика есть удобная возможность следить за этим и своевременно его оплачивать без необходимости ехать куда-либо. После оплаты штрафа нарушитель исключается из реестра», – отметил главный государственный строительный инспектор региона Артур Гарибян.

Новый реестр находится в свободном доступе в Сети. Таким образом, потенциальный покупатель квартиры или предприниматель, планирующий деловое партнерство с застройщиком, может провести анализ его деятельность. Полная открытость и доступность информации также поможет простимулировать региональных застройщиков, чтобы они не допускали нарушений и не попадали в этот реестр.

Региональное ведомство на основе данного опыта выступило с инициативой создания федерального реестра штрафов стройфирм.

«Систематизированная федеральная базы данных по штрафам стала бы удобной цифровой площадкой для оплаты задолженностей и проверки контрольно-надзорными органами субъектов Российской Федерации репутации застройщиков, работающих в разных регионах страны», – заключил Гарибян.