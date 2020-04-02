РИАМО - 2 апр. Московская область стала одним из лидеров рейтинга среди регионов России по индексу качества городской среды за 2019 год, 59 городов Подмосковья получили оценку «благоприятная городская среда», говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.

Московская область заняла третье место по индексу качества городской среды второй год подряд. Средний балл Московской области - 201, у 40 городов региона оценка более 200 баллов. Среднее значение индекса по регионам РФ – 169 баллов. Наибольшее количество баллов получили Москва и Санкт-Петербург.

«Индекс качества городской среды — это первый индекс, который оценивает не только статистические показатели, но и реальную морфологию города, то есть то, как город пространственно расположен на территории», - сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Из 73 городов Московской области оценку «благоприятная городская среда» получили 59 городов. Городами-лидерами среди 1115 российских городов в группе городов с населением 100-250 тысяч человек стали Реутов (первое место - 261 балл), Одинцово (второе место - 233 балла) и Красногорск (третье место - 230 баллов).

В группе городов с населением 50-100 тысяч человек первое место получило Видное (237 баллов), второе место - Лобня (224 балла), третье место - Фрязино (219 баллов). В группе городов с населением 25-50 тысяч человек: второе место – Истра (233 балла), третье место - Краснознаменск (224 балла). В группе городов с населением 5-25 тысяч человек город Голицыно оказался на первом месте.

Индекс оценивается по 36 индикаторам в сферах жилья, ЖКХ, транспорта, культурного наследия, образования, спорта, рабочих мест, благоустройства, социального обслуживания. По результатам индекса рассчитывается показатель ВДЛ «Доля городов с благоприятной средой».

По результатам рейтинга годовое целевое значение ВДЛ в 2019 году достигнуто в Подмосковье – 80%. Индекс помогает реализовывать задачу формирования качественной городской среды.