РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 апр. Онлайн-конкурс чтецов «О войне написано не все», посвященный 75-летию Великой Победы организовал культурно-досуговый центр «Подмосковные вечера» подмосковной Балашихи, он продлится до 10 апреля, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Для того, чтобы принять в нем участие, необходимо выложить в своем аккаунте Instagram или «ВКонтакте» видео с исполнением любого военного произведения и поставить под ним хештег #ПОБЕДА75ПВ, по которому организаторы отследят работы конкурсантов. Также на публикации нужно отметить @kdc_podmoskovniye_vecera и указать в описании ролика имя, фамилию, возраст, название произведения и его автора», - говорится в сообщении.

В конкурсе могут принять участие все жители Балашихи без возрастных ограничений. Он продлится до 10 апреля.

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