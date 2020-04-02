РИАМО - 2 апр. Движение транспорта по эстакаде у столичного аэропорта Внуково временно перекрыто из-за аварийных работ, сообщается на сайте воздушной гавани.

«Для проведения аварийных работ временно закрыт вход в терминал А с эстакады, также перекрыто движение транспорта по эстакаде», — говорится в сообщении.

Войти в терминал А и выйти из него теперь возможно только через входную группу зоны прилета — первый этаж с привокзальной площади.

Ранее на территории аэропорта усилили пропускной режим для пассажиров. С 1 апреля попасть в международный терминал могут только те, у кого есть маршрутная квитанция или посадочный талон. При этом проход в аэровокзальный терминал провожающих и встречающих граждан запрещен.

Регулярное и чартерное авиасообщение аэропорта Внуково с иностранными аэропортами закрыто с 27 марта из-за коронавируса в соответствии с указом правительства РФ.