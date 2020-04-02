РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 апр. Дворец культуры «Яуза» городского округа Мытищи планирует выпускать футболки и значки со своим логотипом, сообщается в Instagram-аккаунте ДК.

На смену привычному образу жизни ДК приходит современный, молодежный стиль. Команда Дворца культуры начинает свои изменения с главной идеи и девиза учреждения - «На твоей волне», «Это твоя волна». Новый слоган говорит сам за себя. Стремление и желание быть со своей главной аудиторией - жителями города - на одной волне или создавать ее самостоятельно.

«Вдохновляется команда той самой, как на первый взгляд ни казалось бы скучной для молодежи, рекой Яузой. Новая идея и девиз плавно вытекают в современный стильный дизайн. Планируются изменения во всем, начиная от фасада здания и сайта, заканчивая мерчем: футболки, значки, шопперы и другие модные молодежные штуки, которые будут созданы не только для творческой команды, но и для всех тех, кто с Яузой «На одной волне», - говорится в сообщении.

В официальном Instagram-аккаунте ребята уже делятся новинками и собирают информацию о том, что не хватает жителям Мытищ в ДК.

«Это про личностноориентированный подход и желание работать вместе, создавать мероприятия, которые нужны реальным людям в реальной жизни: лектории, мастер-классы, новые современные студии, драйвовые мероприятия, привлечение в ДК интересных людей и создание площадок для обмена опытом и интересами всех возрастных категорий и направлений. Пока так, дальше - круче!» - отмечается в сообщении.