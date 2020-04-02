РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 апр. Более 140 волонтеров городского округа Люберцы ежедневно оказывают адресную помощь одиноким пенсионерам, которые в период пандемии коронавируса должны соблюдать домашнюю самоизоляцию, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Сейчас большинство одиноко проживающих пенсионеров находятся на самоизоляции, не выходят из дома. Конечно, в сложившейся ситуации им нужна помощь и внимание. Управление социальной защиты населения предоставляет волонтерам списки люберчан, которым в нынешних условиях требуетсяадресная помощь, всего помогают более 140 волонтеров», - сказал глава горокруга Владимир Ружицкий.

Волонтеры доставляют пенсионерам наборы с продуктами первой необходимости - крупой, макаронами, консервами. В подготовке и формировании продуктовых наборов принимают участие неравнодушные жители, которые хотят внести свой вклад в общее дело помощи нуждающимся. Также к волонтерской работе активно подключаются молодежная организация «Молодая гвардия» и молодежный парламент.

«Во время доставки продуктовых наборов соблюдаются все необходимые меры предосторожности. Ребята всегда в масках и перчатках», - уточнил Ружицкий.

Если вы хотите помочь людям и стать волонтером в городском округе Люберцы, позвоните по телефону: 8(926)367-25-22.