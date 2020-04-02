РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 апр. Приоритетной задачей коммунальных служб подмосковных Мытищ стала дезинфекция подъездов многоквартирных домов для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщил первый заместитель председателя Мособлдумы Никита Чаплин.

«С главой городского округа Мытищи Виктором Азаровым проверили работу муниципального Центра управления регионом. Тема, которая волнует всех – коронавирус, поэтому сегодня больше всего жалоб жителей связано с дезинфекцией подъездов. В начале недели лично общался с сотрудниками управляющих компаний, коммунальщики работают на износ, все дела отложены на потом, в приоритете – уборка подъездов», – написал Чаплин в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что первые этажи всех многоквартирных домов, ручки, лифт, домофон, почтовые ящики должны обрабатывать с помощью дезинфицирующих средств.

«Мы должны сдержать распространение инфекции. Держим ситуацию на контроле», - заключил Чаплин.

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2 АПРЕЛЯ

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