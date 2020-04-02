РИАМО - 2 апр. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании выдвинул требование о максимально оперативной подготовке и утверждении новых мер по борьбе с коронавирусом, которые ранее предложил президент России Владимир Путин, сообщает Газета.ru.

Советующий документ опубликовали на сайте кабмина.

«Это нужно сделать так же оперативно, как мы внесли изменения в законодательство по инициативам президента, которые он озвучил в своем обращении», — сказал Мишустин.

По его словам, эти меры будут касаться различных областей, начиная с долевого строительства, заканчивая рынком медицинской продукции.

Он подчеркнул, что указанные меры должны быть приняты максимально быстро. Мишустин поручил разработать все подзаконные акты в течение суток, а утвердить до конца недели.

Распространение нового коронавируса началось из китайского города Ухань в декабре прошлого года. В мире насчитывается более 952 тысяч случаев заболевания. Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в России составляет 3548 человек.

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2 АПРЕЛЯ

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