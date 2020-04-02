РИАМО - 2 апр. Порядка 150 устаревших автобусов общим весом более 640 тонн отправили на переработку в Подмосковье с начала реализации проекта по утилизации в этом году, говорится в сообщении пресс-службы компании «Мострансавто».

В прошлом месяце организация заключила договор с компанией по вывозу устаревших автобусов с последующей утилизацией.

«Транспортные средства разной модификации и класса вместимости были вывезены с территории подразделений «Мострансавто» в Можайске, Рузе, Звенигороде, Наро-Фоминске», - говорится в сообщении.

Предполагается, что до конца лета на утилизацию отправят почти 1 870 устаревших автобусов. Сейчас эти транспортные средства не соответствуют современным стандартам комфорта и безопасности.

В автопарке «Мострансавто» свыше 4,2 тысячи автобусов. Предприятие обслуживает больше 1,2 тысячи городских, пригородных и междугородних маршрутов регулярного сообщения.